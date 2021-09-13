«Эвертон» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 13 сентября, состоится очередной матч 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» сыграет с «Бёрнли». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Бёрнли».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном из Лидса. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Скотт Леджер. Резервным арбитром будет Майк Дин.

«Эвертон» в трёх турах набрал семь очков. Команда в настоящее время занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли», набрав всего одно очко, занимает 18-е место в турнирной таблице.