«Эвертон» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
Поделиться
Сегодня, 13 сентября, состоится очередной матч 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» сыграет с «Бёрнли». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Бёрнли».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном из Лидса. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Скотт Леджер. Резервным арбитром будет Майк Дин.
«Эвертон» в трёх турах набрал семь очков. Команда в настоящее время занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли», набрав всего одно очко, занимает 18-е место в турнирной таблице.
Комментарии
- 13 сентября 2021
-
20:11
-
20:07
-
20:00
-
19:48
-
19:29
-
19:28
-
19:13
-
19:11
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:50
-
18:49
-
18:43
-
18:37
-
18:32
-
18:21
-
18:17
-
18:10
-
18:07
-
18:01
-
18:00
-
17:47
-
17:40
-
17:40
-
17:38
-
17:37
-
17:32
-
17:23
-
17:18
-
16:56
-
16:51
-
16:37
-
16:35
-
16:34
Партнерский контент