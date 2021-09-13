Фернандес: после ЧЕ думал о завершении карьеры в сборной, уведомил Бабаева о своём решении

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал решение завершить карьеру в сборной России. Ранее стало известно, что футболист больше не будет выступать за национальную команду. «Чемпионат» ещё в августе 2021 года сообщил, что Фернандес хочет сосредоточиться на игре за ЦСКА.

«После чемпионата Европы я стал думать об этом, разговаривал со своей семьёй, советовался с женой, много молился. Я проговорил этот момент и с Романом Юрьевичем Бабаевым, уведомил его о своём решении. Но после смены тренерского штаба сборной решил помочь ребятам в сентябрьских матчах.

Мне скоро исполнится 31 год, и у меня есть определённый план на будущее, который предполагает ещё три года карьеры. С каждым разом становится всё сложнее и сложнее выступать на два фронта, всё больше времени требуется на восстановление после игр. К сожалению, участились и травмы. Сейчас хочется сосредоточиться на выступлениях за клуб, который стал мне родным. Ну и было бы несправедливо с моей стороны занимать место в сборной, надо дать возможность молодым ребятам развиваться, прогрессировать и выступать в национальной команде. Поэтому я решил уйти именно сейчас.

Я бы никогда не ушёл из сборной, если бы не согласовал решение с наставником команды. Я объяснил свою позицию Карпину. И мне хотелось бы поблагодарить его за ту поддержку, которую он мне оказал. РФС тоже в курсе моего намерения завершить карьеру в национальной команде», — цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА.