Игрок «Эвертона» раскритиковал расизм фанатов в сторону темнокожих игроков сборной Англии

Нападающий английского «Эвертона» Демарай Грей поделился мнением о расизме в современном футболе.

«Мы встаём на колено, но людям, оскорбляющим других на расовой почве с той стороны экрана, плевать на это.

Я полностью за то, чтобы участвовать в этом, демонстрировать, что это правильно, но вы сами видите, что случилось с парнями, которые не реализовали пенальти за сборную Англии в финале Евро – и вот ответ.

Молодые темнокожие английские игроки и дети увидят оскорбления и, возможно, не захотят играть за национальную сборную, и это неправильно. Ни одна мать не захочет, чтобы её ребёнок оказался в такой ситуации. И ни один человек не захочет оказаться в такой ситуации. Я бы не хотел. Это очень несправедливо.

Когда всё идёт хорошо, наши темнокожие игроки забивают голы – всё отлично. Затем наступает финал, в котором мы не были так давно, парни сплотили всю страну, но мы потерпели неудачу в самом конце – и некоторые люди вот так ведут себя по отношению к этим футболистам. Это плохой знак», – цитирует Грея официальный сайт «Эвертона».