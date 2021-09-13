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Мадридский «Реал» огласил заявку на матч с миланским «Интером» в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» огласил заявку на матч с миланским «Интером» в Лиге чемпионов
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«Реал Мадрид» огласил заявку команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с миланским «Интером», сообщает Marca. В список были включены 25 футболистов, среди которых новички «сливочных» Давид Алаба и Эдуарду Камавинга.

Вратари: Куртуа, Лунин, Фуидас.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Гутьеррес.

Полузащитники: Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Иско, Камавинга, Бланко.

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Йович, Винисиус, Родриго, Диас.

Марсело, Менди, Кроос, Себальос и Бэйл пропустят игру из-за повреждений.

Матч «Интер» — «Реал Мадрид» состоится 15 сентября в Милане на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро). В лигочемпионской группе «D» «Реал» также сыграет с донецким «Шахтером» и молдавским «Шерифом».

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