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«Валенсия» предоставила медицинский отчёт о травме Черышева

«Валенсия» предоставила медицинский отчёт о травме Черышева
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«Валенсия» предоставила медицинский отчёт о травме российского полузащитника Дениса Черышева, которую он получил в матче 4-го тура испанской Примеры с «Осасуной».

«Игрок «Валенсии» Денис Черышев в воскресном матче чемпионата с «Осасуной» получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Полузащитник-сборник будет продолжать лечение и реабилитацию до тех пор, пока его состояние не улучшится», — сообщается на официальном сайте «летучих мышей».

Напомним, в добавленное к первому тайму время, держась за колено, Черышев попросил замену и покинул поле из-за травмы. Его заменил Димитри Фулкье.

Матч «Осасуна» — «Валенсия» завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Денис Черышев провёл четыре матча за «летучих мышей» и отдал одну результативную передачу. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2022 года.

После четырёх сыгранных туров в чемпионате Испании «Валенсия» располагается на 2-м месте с 10 очками в активе. В 5-м туре «Валенсия» дома сыграет с мадридским «Реалом». Встреча состоится 19 сентября.

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