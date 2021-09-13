«Эвертон» — «Бёрнли»: составы команд на матч 4-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Бёрнли» на матч 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Бёрнли».



«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Мина, Динь, Коулман, Дукуре, Аллан, Грей, Таунсенд, Ришарлисон.



Запасные: Бегович, Холгейт, Кенни, Гомеш, Дэвис, Гбамин, Гордон, Айуоби, Рондон.



«Бёрнли»: Поуп, Тарковски, Лоутон, Тейлор, Ми, Вествуд, Браунхилл, Гудмундссон, Вуд, Макнил, Барнс.



Запасные: Хеннесси, Бардсли, Питерс, Томас, Корк, Леннон, Корне, Родригес, Выдра.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Скотт Леджер. Резервный арбитр – Майк Дин.