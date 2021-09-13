«Эвертон» — «Бёрнли»: составы команд на матч 4-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Бёрнли» на матч 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Бёрнли».
«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Мина, Динь, Коулман, Дукуре, Аллан, Грей, Таунсенд, Ришарлисон.
Запасные: Бегович, Холгейт, Кенни, Гомеш, Дэвис, Гбамин, Гордон, Айуоби, Рондон.
«Бёрнли»: Поуп, Тарковски, Лоутон, Тейлор, Ми, Вествуд, Браунхилл, Гудмундссон, Вуд, Макнил, Барнс.
Запасные: Хеннесси, Бардсли, Питерс, Томас, Корк, Леннон, Корне, Родригес, Выдра.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Скотт Леджер. Резервный арбитр – Майк Дин.
- 13 сентября 2021
-
21:41
-
21:39
-
21:38
-
21:27
-
21:25
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:12
-
21:10
-
21:04
-
21:02
-
20:53
-
20:47
-
20:28
-
20:20
-
20:11
-
20:07
-
20:00
-
19:48
-
19:29
-
19:28
-
19:13
-
19:11
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:50
-
18:49
-
18:43
-
18:37
-
18:32
-
18:21
-
18:17
-
18:10