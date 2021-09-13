Слуцкий — о Фернандесе: как он благодарен нашей стране, так и мы должны его поблагодарить

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался на тему ухода Марио Фернандеса из сборной России.

«Я недавно виделся с Марио, мы общались с ним на смеси русского, португальского и языка жестов. И он мне сказал, что очень устал и это тяжело, он играет в энергозатратный футбол: у него было много переломов, травм и так далее. У него высокая самоотдача, мы должны уважать его решение. Как он благодарен нашей стране, так и мы должны его поблагодарить и пожелать удачи в дальнейших матчах за ЦСКА», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».

Напомним, в составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.

Вместе с командой он дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счёт за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.