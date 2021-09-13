Нойер — перед игрой с «Барселоной»: непривычно видеть их команду без Месси

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер пообщался с журналистами накануне выездной игры с «Барселоной» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень непривычно видеть «Барселону» без Месси. Но я бы не сказал, что я более спокоен, у них по-прежнему отличные игроки в атаке и, возможно, их теперь ещё сложнее предсказать. Когда играешь с такой командой, то никогда не расслабляешься.

Все игроки будут стараться взять на себя больше ответственности теперь, когда Месси уехал в «ПСЖ». Это явно непривычная ситуация для каждой команды, которая теперь выйдет против «Барселоны». Такие игры, как в 2020-м в 1/4, надолго останутся в памяти, но их команда с тех пор претерпела радикальные изменения. У них новый коллектив, как и у нас, и мы не можем ехать туда расслабленными, думая, что всё пройдёт хорошо из-за тех 2:8. Тот матч был похож на финал, теперь же нам предстоит сыграть два матча группового этапа», — приводит слова Нойера официальный сайт «Барселоны».