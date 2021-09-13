Ван Бастен о Вернере: он недостаточно хорош для элиты
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Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен в эфире канала Ziggo Sport оценил игру немецкого форварда Тимо Вернера в «Челси».
«Был ли я в 18 раз лучше Вернера? Да, я думаю, да.
Мне так жалко это наблюдать. Видно, что ему не хватает уверенности в себе. При этом как тренер вы можете увидеть, что он всегда находится в нужном месте на поле. Ему сейчас нужно просто забить.
Он недостаточно хорош для элиты», — цитирует слова ван Бастена AS.
Напомним, Вернер перешёл в «Челси» летом 2020 года из «Лейпцига» за € 53 млн. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Вернер провёл три матча и результативными действиями не отметился. В прошлом сезоне АПЛ немец сыграл в 35 матчах, забил 6 голов и отдал 12 ассистов.
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