Ван Бастен о Вернере: он недостаточно хорош для элиты

Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен в эфире канала Ziggo Sport оценил игру немецкого форварда Тимо Вернера в «Челси».



«Был ли я в 18 раз лучше Вернера? Да, я думаю, да.

Мне так жалко это наблюдать. Видно, что ему не хватает уверенности в себе. При этом как тренер вы можете увидеть, что он всегда находится в нужном месте на поле. Ему сейчас нужно просто забить.

Он недостаточно хорош для элиты», — цитирует слова ван Бастена AS.



Напомним, Вернер перешёл в «Челси» летом 2020 года из «Лейпцига» за € 53 млн. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Вернер провёл три матча и результативными действиями не отметился. В прошлом сезоне АПЛ немец сыграл в 35 матчах, забил 6 голов и отдал 12 ассистов.