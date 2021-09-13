«Гранада» — «Бетис»: составы команд на матч 4-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Гранады» и «Бетиса» на матч 4-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Бетис».



«Гранада»: Максимиану, Нева, Санчес, Дуарте, Ариас, Мончи, Гоналон, Монторо, Соро, Мачис, Суарес.



Запасные: Эскандель, Абрам, Торренте, Диас, Эскудеро, Кини, Брис, Рочина, Пуэртас, Руис, Бакка, Молина.



«Бетис»: Силва, Бартра, Бельерин, Морено, Руис, Родригес, Карвалью, Родри, Тельо, Фекир, Иглесиас.



Запасные: Браво, Э. Гонсалес, Х. Гонсалес, Монтойя, Песселья, Камараса, Каналес, Гуардадо, Хоакин, Хуанми, Руибаль, Жозе.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес. Помогать ему будут ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный арбитр – Хорхе Таррага.