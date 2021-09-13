Слуцкий оценил дебют Дрейера за «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил дебют новоиспечённого полузащитника казанской команды Андерса Дрейера. Напомним, футболист оформил хет-трик в матче 7-го тура РПЛ с «Уралом» (4:0).

«Как можно оценить игру человека, который забил три мяча?! Конечно, оцениваем очень положительно. Он игрок комбинационного плана, и ему нужно время не на адаптацию, а на понимание возможностей партнёров. Если игрок гипериндивидуальный, как Кварацхелия, ему не особо важны партнёры, а если игрок командный, для него очень важно понимать, кто быстрый, кто медленный, кому давать в свободную зону, кому в недодачу», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Напомним, Дрейер перешёл в «Рубин» минувшим летом из датского «Мидтьюлланна». По данным СМИ, сумма трансфера составила чуть более € 7 млн.