Сенегальский форвард Демба Ба объявил о завершении карьеры в 36 лет

36-летний сенегальский форвард Демба Ба, известный по выступлениям в Англии за «Вест Хэм Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед» и лондонский «Челси», в «Твиттере» объявил о завершении игровой карьеры.
«С сердцем, исполненным благодарности, я объявляю о завершении моей игровой карьеры. Какое удивительное путешествие позади!
Помимо всего пота и слёз, которые я пережил, футбол подарил мне столько прекрасных эмоций. От энтузиазма болельщиков и шума, который доносится с трибун после каждого гола, до общения с моими товарищами по команде на поле и за его пределами, это навсегда останется в моей голове и сердце.
Я хочу поблагодарить всех, кто встретил меня и помог мне расти, каждый клуб и менеджера, которые дали мне возможность, фанатов за их невероятную поддержку, а также мою семью и друзей за их безоговорочную любовь. От всего сердца благодарю вас. Хвала Всевышнему», — гласит заявление Демба Ба.
За свою карьеру он провёл 439 матчей, в которых забил 193 мяча и отдал 53 результативные передачи.
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