Брат Погба: Поль ещё не решил, стоит ли ему оставаться в «Манчестер Юнайтед»

Матиас Погба высказался о будущем своего брата – Поля Погба в «Манчестер Юнайтед», чей контракт с манкунианцами истекает летом следующего года.
«Поль ещё не решил, стоит ли ему оставаться в «Манчестер Юнайтед». Это его решение, но сейчас он очень хорошо себя чувствует в клубе в этом сезоне. Посмотрим… Посмотрим, когда придёт время решать», — цитирует Матиаса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на эфир El Chiringuito TV.
Напомним, Погба является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он играл за «красных дьяволов» с 2011 по 2012 год, затем перешёл в туринский «Ювентус», за который выступал до 2016 года, после чего француз вернулся в «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Поль Погба провёл четыре матча и отдал семь результативных передач.
- 14 сентября 2021
-
03:42
-
03:27
-
03:11
-
02:40
-
02:16
-
02:01
-
01:34
-
01:18
-
01:09
-
01:07
-
00:56
-
00:53
-
00:37
-
00:36
-
00:12
-
00:06
- 13 сентября 2021
-
23:55
-
23:48
-
23:40
-
23:28
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:15
-
23:04
-
22:59«Эльче» обыграл «Хетафе» Видео
-
22:49
-
22:48
-
22:39
-
22:39
-
22:29
-
22:24
-
22:24
-
21:56
-
21:52