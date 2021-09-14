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Брат Погба: Поль ещё не решил, стоит ли ему оставаться в «Манчестер Юнайтед»

Брат Погба: Поль ещё не решил, стоит ли ему оставаться в «Манчестер Юнайтед»
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Матиас Погба высказался о будущем своего брата – Поля Погба в «Манчестер Юнайтед», чей контракт с манкунианцами истекает летом следующего года.

«Поль ещё не решил, стоит ли ему оставаться в «Манчестер Юнайтед». Это его решение, но сейчас он очень хорошо себя чувствует в клубе в этом сезоне. Посмотрим… Посмотрим, когда придёт время решать», — цитирует Матиаса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на эфир El Chiringuito TV.

Напомним, Погба является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он играл за «красных дьяволов» с 2011 по 2012 год, затем перешёл в туринский «Ювентус», за который выступал до 2016 года, после чего француз вернулся в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Поль Погба провёл четыре матча и отдал семь результативных передач.

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