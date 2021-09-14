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Нагельсман: у «Барселоны» больше нет Месси, но и другие способны сделать результат

Нагельсман: у «Барселоны» больше нет Месси, но и другие способны сделать результат
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34-летний немецкий специалист Юлиан Нагельсман, возглавляющий мюнхенскую «Баварию», перед матчем первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Барселоной», высказался об уходе 34-летнего звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси из стана каталонцев во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.

«У «Барселоны» больше нет таких особенных игроков, каким был Месси, но есть другие игроки, которые способны сделать результат. Мы готовы ко всему. Мне не кажется, что они стали намного слабее. В любом случае мы хотим взять три очка», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Встреча «Барселона» — «Бавария» пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) уже сегодня, во вторник, 14 сентября. Начало матча – 22:00 мск.

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