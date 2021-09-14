Сулейманов был заменён после первого тайма в дебютном матче за «Гиресунспор»

Завершился матч четвертого тура чемпионата Турции, в котором «Аланьяспор» принимал «Гиресунспор». Матч состоялся в Аланье на стадионе «Бахчешехир Окуллары» и закончился победой хозяев со счётом 1:0.
Победный гол в этой встрече на восьмой минуте забил Чидози Авазим. В этой встрече за «Гиресунспор» дебютировал российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Россиянин вышел в основном составе и был заменён после перерыва.
После четырех туров «Гиресунспор» занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.
В сентябре Сулейманов перешел из «Краснодара» в «Гиресунспор» на правах аренды. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Сулейманов выступает за основную команду «Краснодара» с 2017 года. В сезоне-2020/2021 Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых забил 4 раза.
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