Йозеф Блаттер ответил на вопрос о лимите на легионеров в чемпионате России

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер ответил на вопрос о лимите на легионеров в российском футболе.

«Нужен ли чемпионату России лимит на легионеров? Нужно понимать, что лучше для России: играть в лиге только для русских зрителей или стоит открыть границы для звёзд из других стран. Национальная команда — это хорошо, но не нужно забывать, что футбольные лиги — это смесь различных культур и стилей, что хорошо. И это здорово, что Россия открывается для других, они могут привлекать зарубежных футболистов. Это очень важно — сравнивать, как играют другие, и постоянно совершенствоваться», — приводят слова Блаттера «Известия».

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший национальной командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.