Новичок «Рубина» Дрейер — лучший игрок 7-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшим футболистом тура стал новичок казанского «Рубина» Андерс Дрейер, который в своём дебютном матче оформил хет-трик и помог команде с разгромным счётом обыграть «Урал» (4:0).

Сборная тура: Маринато Гильерме («Локомотив»), Георгий Зотов («Рубин»), Боян Йокич («Уфа»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»), Андерс Дрейер («Рубин»), Денис Глушаков («Химки»), Вендел («Зенит») Квинси Промес («Спартак»), Артём Дзюба («Зенит»), Матео Касьерра («Сочи»).

По итогам семи туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит», в активе которого 17 очков. На втором месте расположился «Сочи» (15), отстающий от санкт-петербургского клуба на два очка. 15 очков также у «Локомотива», который замыкает тройку лидеров.