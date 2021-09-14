Агент Захаряна прокомментировал информацию об интересе «Барселоны»

Павел Андреев, агент российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отреагировал на сообщения об интересе «Барселоны» к футболисту.

«Официальных данных у нас нет. Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам — нет. Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

При этом представители московского «Динамо» отказались комментировать информацию по поводу «Барселоны».

Ранее комментатор Нобель Арустамян рассказал, что каталонцы готовы начать переговоры с москвичами о переходе 18-летнего россиянина.

Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян провёл 7 матчей, в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.