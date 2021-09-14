Руй Витория рассказал о самых важных компонентах в игре «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о самых важных компонентах в игре клуба.
«Важно быть сильным в четырёх моментах: организация игры в обороне и атаке, переход игры от атаки к обороне и наоборот. Мы стараемся играть по-разному. Надо быть сильными во всех этих компонентах. Важен баланс.
Все готовы к игре. За исключением тех, кто проходит восстановление: Маслов и Мелкадзе.
Футбол — это не только физика. Когда вы видите пианиста, он же не носится вокруг инструмента, чтобы хорошо играть. Физическое состояние — один из компонентов, которое мы рассматриваем в комплексе.
Я знаю историю с тем матчем с «Легией». Но для меня история — это история. Сейчас не так важно, что произошло 10 лет назад. Мы должны быть сконцентрированными, сообразительными, обращать внимание на небольшие детали», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 14 сентября 2021
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