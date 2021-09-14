«У меня 11 титулов». Витория эмоционально ответил на вопрос о лёгких сборах «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория в эмоциональной форме отреагировал на вопрос журналиста про лёгкие сборы клуба. Напомним, ранее Сослан Гатагов в телеэфире заявил, что слышал от группы футболистов «Спартака», что летние сборы команды под руководством Руя Витории были самыми лёгкими в их жизни.
«Слова Гатагова? Мы говорим сейчас о Лиге Европы. Тогда была предсезонная подготовка. Если кто-то говорит, что это были самые лёгкие сборы в их жизни, значит, они им понравились. А вообще это всё слухи. Почему вы меня спрашиваете об этом сейчас? Если вы хотите поговорить о физике или тактике, то давайте соберёмся и обсудим. Для меня всё это не укладывается в голове. Мы готовы, собраны, мы все вместе. Ответственность лежит на мне.
Я выиграл 11 титулов, взял несколько чемпионств, выходил в 1/4 финала Еврокубков. Кто прав?» — передаёт слова португальского специалиста корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 14 сентября 2021
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