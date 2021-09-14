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Франческо Тотти вновь восхитился Моуринью после победы над «Сассуоло»

Франческо Тотти вновь восхитился Моуринью после победы над «Сассуоло»
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Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти вновь высказался о главном тренере команды Жозе Моуринью. По его мнению, команда прогрессирует под руководством португальского специалиста.

«Мы находимся только в самом начале, всё ещё в открытом море. «Рома» и «Наполи» играют очень хорошо и намного лучше, чем в прошлом сезоне. Нет команд, которые будут доминировать в чемпионате, вся большая четвёрка или пятёрка может сказать своё слово.

Новость о том, что Жозе выбрал «Рому», прекрасна. Он гибкий тренер, много выигрывавший, обладающий харизмой. Он, несомненно, отличный персонаж и мотиватор для команды.

Он всегда был и остаётся дополнительной ценностью как на поле, так и в управлении командой вне игр.

Он поразил меня своей способностью мгновенно войти в гармонию с клубом», — цитирует Тотти La Gazzetta dello Sport.

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