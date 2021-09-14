Игрок «Легии» Слиш: надеюсь, что выступление в ЛЕ не закончится шестью матчами

Полузащитник польской «Легии» Бартош Слиш поделился ожиданиями от старта в групповом этапе Лиги Европы.



«Очень рад, что мы попали в такую группу. Все мои товарищи тоже испытывают чувства радости и желания показать себя, сыграть на хорошем уровне. Мы очень рады этой возможности.



Хочу подчеркнуть, что игры в таких турнирах были местами с детства. Надеюсь, что выступление в этом турнире не закончится шестью матчами», — передаёт слова Слиша корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, завтра «Легия» встретится со «Спартаком» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Также в группе C выступят «Наполи» (Италия) и «Лестер» (Англия).