Игрок «Легии» Слиш: надеюсь, что выступление в ЛЕ не закончится шестью матчами
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Полузащитник польской «Легии» Бартош Слиш поделился ожиданиями от старта в групповом этапе Лиги Европы.
«Очень рад, что мы попали в такую группу. Все мои товарищи тоже испытывают чувства радости и желания показать себя, сыграть на хорошем уровне. Мы очень рады этой возможности.
Хочу подчеркнуть, что игры в таких турнирах были местами с детства. Надеюсь, что выступление в этом турнире не закончится шестью матчами», — передаёт слова Слиша корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, завтра «Легия» встретится со «Спартаком» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Также в группе C выступят «Наполи» (Италия) и «Лестер» (Англия).
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