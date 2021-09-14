«Спартак» подходит к матчу с «Легией» без кадровых потерь
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Московский «Спартак» подходит к стартовому матчу группового этапа Лиги Европы с «Легией» без кадровых потерь. Красно-белые тренируются на предыгровом занятии в полном составе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Фото: Арина Лаврова
Фото: Арина Лаврова
Напомним, завтра, 15 сентября, «Легия» встретится со «Спартаком» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдёт на поле «Открытие Арены» в Москве, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. Также в группе C выступают «Наполи» (Италия) и «Лестер» (Англия).
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разрешил московскому «Спартаку» увеличить максимальную заполняемость стадиона на матч с «Легией» до 30%. Таким образом, матч смогут посетить до 13,5 тыс. болельщиков.
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