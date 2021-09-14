Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Роналду повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду открыл счёт в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Янг Бойз». Благодаря этому взятию ворот португальский форвард повторил достижение Лионеля Месси, информирует Opta.

«Янг Бойз» стал 36-м клубом, в ворота которого Роналду забивал в матчах Лиги чемпионов. Ранее единоличным лидером по этому показателю был Лионель Месси, теперь же футболисты сравнялись.

Напомним, матч с «Янг Бойз» стал первым для Роналду в Лиге чемпионов после возвращения в стан «красных дьяволов». Португалец открыл счёт на 13-й минуте встречи с передачи соотечественника Бруну Фернандеша.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед».

Новость по теме
Роналду повторил рекорд Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021