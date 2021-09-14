Роналду повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду открыл счёт в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Янг Бойз». Благодаря этому взятию ворот португальский форвард повторил достижение Лионеля Месси, информирует Opta.

«Янг Бойз» стал 36-м клубом, в ворота которого Роналду забивал в матчах Лиги чемпионов. Ранее единоличным лидером по этому показателю был Лионель Месси, теперь же футболисты сравнялись.

Напомним, матч с «Янг Бойз» стал первым для Роналду в Лиге чемпионов после возвращения в стан «красных дьяволов». Португалец открыл счёт на 13-й минуте встречи с передачи соотечественника Бруну Фернандеша.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед».