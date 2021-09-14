Роналду повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду открыл счёт в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Янг Бойз». Благодаря этому взятию ворот португальский форвард повторил достижение Лионеля Месси, информирует Opta.
«Янг Бойз» стал 36-м клубом, в ворота которого Роналду забивал в матчах Лиги чемпионов. Ранее единоличным лидером по этому показателю был Лионель Месси, теперь же футболисты сравнялись.
Напомним, матч с «Янг Бойз» стал первым для Роналду в Лиге чемпионов после возвращения в стан «красных дьяволов». Португалец открыл счёт на 13-й минуте встречи с передачи соотечественника Бруну Фернандеша.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед».
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