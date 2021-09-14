«Манчестер Юнайтед» нанёс всего лишь два удара по воротам в матче с «Янг Бойз»
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Сегодня, 14 сентября, на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне (Швейцария) проходил матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
За всю игру «красные дьяволы» нанесли только два удара по воротам «Янг Бойз», что является худшим результатом клуба в Лиге чемпионов с сезона-2003/2004, когда статистическая компания Opta стала собирать подобную статистику, сообщается в «твиттере» агентства.
Оба удара записал на свой счёт нападающий Криштиану Роналду. На 13-й минуте португалец забил единственный гол манкунианцев в матче. Мяч стал первым для Роналду за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов после возвращения в клуб.
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