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«Барселона» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
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«Барселона» — «Бавария»: Мюллер открыл счёт

«Барселона» — «Бавария»: Мюллер открыл счёт
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Сегодня, 14 августа, проходит игра группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией». Команды играют на стадионе «Камп Ноу». Главный арбитр встречи — англичанин Майкл Оливер.

На 34-й минуте противостояния полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил гол. После серии быстрых передач в касание Мюллер пробил из-за штрафной — мяч рикошетом от защитника «Барселоны» Эрика Гарсии залетел в сетку ворот. Видимо, Тер Штеген не ожидал такого подвоха.

Стоит отметить, что Мюллер в 7-й раз в карьере поразил ворота каталонского клуба.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур
14 сентября 2021, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
2-й тайм
0 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Мюллер – 34'   0:2 Левандовски – 56'
Комментарии
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