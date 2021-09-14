«Барселона» — «Бавария»: Мюллер открыл счёт

Сегодня, 14 августа, проходит игра группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией». Команды играют на стадионе «Камп Ноу». Главный арбитр встречи — англичанин Майкл Оливер.

На 34-й минуте противостояния полузащитник «Баварии» Томас Мюллер забил гол. После серии быстрых передач в касание Мюллер пробил из-за штрафной — мяч рикошетом от защитника «Барселоны» Эрика Гарсии залетел в сетку ворот. Видимо, Тер Штеген не ожидал такого подвоха.

Стоит отметить, что Мюллер в 7-й раз в карьере поразил ворота каталонского клуба.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого в турнире побеждали «Бавария» и «Ливерпуль».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.