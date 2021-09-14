Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой», которая выбила из ЛЧ «Спартак»
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Сегодня, 14 сентября, киевское «Динамо» встретилось с лиссабонской «Бенфикой». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершился со счётом 0:0. Игру обслуживала британская бригада арбитров, которую возглавил Энтони Тэйлор.
По ходу матча «Бенфика» владела территориальным преимуществом, но перевес португальского коллектива сложно было назвать тотальным. Более того, в концовке встречи «Динамо» забило гол, который был отменён по рекомендации VAR из-за офсайда. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.
Напомним, в параллельном матче квартета Е схлестнулись «Бавария» и «Барселона». Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счётом 3:0.
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