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Ярослав Ракицкий — лидер по отборам и перехватам мяча в первый игровой день Лиги чемпионов

Ярослав Ракицкий — лидер по отборам и перехватам мяча в первый игровой день Лиги чемпионов
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий совершил 13 возвратов владения в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Украинский футболист стал лидером по суммарному показателю отборов и перехватов в первый игровой день престижного еврокубка, информирует Opta.

Подчёркивается, что 13 возвратов мяча своей команде – личный рекорд Ракицкого в матчах Лиги чемпионов.

Напомним, 14 сентября лондонский «Челси» встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.

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