«Зенит» не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд

«Зенит» минимально уступил лондонскому «Челси» (0:1) в матче 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Таким образом, сине-бело-голубые не побеждают уже в восьми матчах престижного еврокубка подряд.

До поражения в игре с «Челси» клуб из Санкт-Петербурга уступал дважды дортмундской «Боруссии» (1:2 и 0:2), дважды «Брюгге» (0:3 и 1:2), по одному разу «Бенфике» (0:3) и «Лацио» (1:3). Также на счету «Зенита» ничья с «Лацио» (1:1). Последняя победа сине-бело-голубых в ЛЧ датирована 27 ноября 2019 года — был обыгран «Лион» со счётом 2:0.

Напомним, 14 сентября лондонский «Челси» встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.