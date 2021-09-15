Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак: не использовали свои возможности, могли увезти из Лондона ничью

Сергей Семак: не использовали свои возможности, могли увезти из Лондона ничью
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

«Сложная игра. Если в первом тайме мы более надёжно смотрелись в обороне, то во втором позволили сопернику атаковать опасно, было несколько очень хороших моментов у «Челси». По идее в том моменте, в котором не должны были пропускать, пропустили. А свои моменты — тот, который был, и было ещё два хороших момента у Сердара и Артёма — мы, к сожалению, не реализовали. Жаль. Конечно, победа «Челси» заслуженная, но при небольшом везении могли отсюда увезти ничью», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, 14 сентября лондонский «Челси» встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.

Новость по теме
«Зенит» минимально проиграл «Челси» в стартовом матче Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021