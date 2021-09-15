Томас Мюллер прокомментировал исход матча с «Барселоной»
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал исход выездного матча с «Барселоной», в котором мюнхенцы победили со счётом 3:0.
«Мы мало что позволяли «Барселоне» у своих ворот. При этом могли забить ещё один-два гола. Играть здесь — большое наслаждение, и парни сегодня получили удовольствие. Когда побеждаешь 3:0 на поле «Барселоны», это очень важный сигнал. Мы очень рады», — приводит слова Мюллера Amazon.
На 34-й минуте противостояния Томас Мюллер забил гол. После серии быстрых передач в касание Мюллер пробил из-за штрафной — мяч рикошетом от защитника «Барселоны» Эрика Гарсии залетел в сетку ворот. Видимо, Тер Штеген не ожидал такого подвоха. Стоит отметить, что Мюллер в 7-й раз в карьере поразил ворота каталонского клуба.
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