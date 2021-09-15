Лукаку прокомментировал победу «Челси» в матче с «Зенитом»

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Зенитом» (1:0). Бельгийский форвард стал автором единственного гола в матче.

«Очень рад, что мы победили. Сегодня мы выглядели лучше, чем в выходные. Нужно продолжать прибавлять. Мы с Аспиликуэтой согласовываем определённый тип передвижений на поле. Я должен был выбрать правильное время, и он отдал мне прекрасный пас. Знали, что будет непростая игра, но уверенно контролировали ситуацию», — сказал Лукаку в эфире телеканала BT.

Напомним, 14 сентября лондонский «Челси» встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.