Сутормин рассказал, какой был план «Зенита» на матч с «Челси» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о поражении в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).
Тяжелый, тяжелый матч. «Челси» больше контролировал игру. Убойных, стопроцентных моментов, думаю, было парочку с их стороны, они реализовали один. В конце хотели организовать навал, был момент у Дзюбы, к сожалению, не сумели реализовать. В итоге — проиграли. Какой был план на игру? Хорошо сыграть в обороне и по возможности создавать моменты у чужих ворот. В целом в первом тайме хорошо, думаю, действовали. Нам нужно избавляться от простых ошибок. Моментами торопимся, теряем, и приходится потом долго отнимать мяч.
Надеюсь, сделаем правильные выводы. Следующие матчи — и в чемпионате, и в Лиге чемпионов — очень важны для нас. Будем стараться порадовать наших болельщиков, тем более что домашняя квота увеличилась. Всех ждем на «Газпром Арене», — приводит слова Сутормина официальный сайт «Зенита».
В следующем туре «Зениту» предстоит провести матч с «Мальмё». Игра состоится 29 сентября.
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