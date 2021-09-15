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«Челси» – «Зенит» – 1:0, что сказал Сергей Семак, 14 сентября 2021 года, Лига чемпионов

«На колено – перед богом». Слова Семака после матча с «Челси»
Анатолий Романов
«Челси» – «Зенит» – 1:0, что сказал Сергей Семак
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Тренер «Зенита» объяснил, почему Дзюба остался в запасе, а Барриос сыграл защитника. И ответил на вопрос об акции BLM.

«Зенит» уступил «Челси» в Лондоне, но смотрелся очень достойно. Если бы чемпионам России чуть больше повезло, то они сыграли бы вничью с действующим победителем Лиги чемпионов. Качество игры порадовало, осталось подкрепить его положительным результатом в следующих встречах группового этапа. На послематчевой пресс-конференции главный тренер петербургской команды Сергей Семак объяснил принятые им решения по тактике и составу.

Кроме того, он выразил свою позицию по поводу акции BLM: напомним, не все игроки «Зенита» встали на колено перед стартовым свистком.

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Об акции BLM

— Как отношусь к тому, что легионеры встали на колено? Это личное право каждого человека. Моё мнение другое. Я уважаю права абсолютно всех людей, но при этом преклонить колено готов перед богом.

Об игре с «Челси»

— Сложная игра. Если в первом тайме мы более надёжно смотрелись в обороне, то во втором позволили сопернику атаковать опасно, было несколько очень хороших моментов у «Челси». По идее в том моменте, в котором не должны были пропускать, пропустили. А свои моменты — тот, который был, и было ещё два хороших момента у Сердара и Артёма — мы, к сожалению, не реализовали. Жаль. Конечно, победа «Челси» заслуженная, но при небольшом везении могли отсюда увезти ничью.

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О закономерности результата

— Думаю, результат закономерен. Всё-таки «Челси» больше владел преимуществом. Были неплохие подходы, удары, хорошие моменты. Может, не такой убойный, как у нас, но тем не менее. Ну и самое важное — кто забивает, тот и выигрывает. Сегодня были проблемы с выходом из обороны, брак. Это, в частности, связано с определённой усталостью у некоторых игроков. Брака было больше, чем хотелось бы.

О переходе на три центральных защитника

— Почему сыграли в три центральных защитника? Потому что анализировали игру «Челси». «Челси» любит играть флангами. Естественно, для нас было важно сыграть сегодня хорошо в обороне. Свои моменты у нас были, но забить не получилось. В принципе, сыграли в обороне более-менее нормально. Пока не рассматриваем эту тактику основной.

Об игре Барриоса в линии обороны

— Выход Барриоса третьим защитником помог Чистякову. К сожалению, в чемпионате России мы достаточно много пропускаем. Для Димы это был дебют в Лиге чемпионов, я его с этим поздравляю. Как и других, для которых этот матч стал первым.

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Об атмосфере Лиги чемпионов

— Многие игроки привыкли играть в Лиге чемпионов при болельщиках. Конечно, игрокам это приятно. Спасибо болельщикам «Челси» и нашим болельщикам за поддержку и атмосферу, которая царила. Футбол — это праздник, а Лига чемпионов — тот турнир, в котором ты получаешь огромное удовольствие. Хотелось бы ещё набирать больше очков, а в остальном ощущения самые приятные.

О том, почему Дзюба остался в запасе

— Нужно понимать, что обороняться в схеме с двумя нападающими сложнее. Поэтому выбор сегодня пал на схему с одним нападающим. Нам были нужны более объёмные игроки.

О том, почему не менял Азмуна

— Мы рассчитывали на скорость Азмуна. У него был хороший момент. Плюс он отдал отличную подачу на Дзюбу. У нас всего два форварда, вариантов немного. После пропущенного мяча нам был нужен Сердар. Игрок, который забивает. Так что менять его не было смысла.

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