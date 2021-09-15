Куман: надоело говорить об одном и том же, через 3-4 недели «Барселона» будет другой

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал разгромное поражение в матче с «Баварией» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что в атаке нам не хватает людей. Нам нужно потратить недели, чтобы иметь больше шансов и выше скорости. Я не хочу искать оправданий или говорить о том, чего нам не хватает. Сложно играть против такой команды, как «Бавария», не имея большой скорости. Вы должны принять это и работать

Нужно признать против какой команды мы играем. Чтобы навредить такой команде, как «Бавария», нужно быть очень сильным. Надо признать, что соперник был лучше. Мне немного надоело всегда говорить об одном и том же, через три-четыре недели команда будет другой, потому что у нас будет больше людей», — приводит слова Кумана Marca.

В следующем туре «Бавария» сыграет с киевским «Динамо», а «Барселона» проведёт матч с «Бенфикой». Обе игры пройдут 29 сентября.