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Дмитрий Губерниев: «Зенит» — в целом молодец! «Барселона» нынче дрова

Дмитрий Губерниев: «Зенит» — в целом молодец! «Барселона» нынче дрова
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги первого дня группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит», кстати, в целом молодец! «Барселона» нынче дрова!» — написал Губерниев в своём «телеграме».

Напомним, 14 сентября лондонский «Челси» встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.

Также состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией». Команды встречались на стадионе «Камп Ноу». Главным арбитром матча был англичанин Майкл Оливер. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенцев.

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