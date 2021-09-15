Футболист «Динамо» Шиманьски пожелал «Легии» победить «Спартак» в Лиге Европы

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски в «Твиттере» пожелал «Легии» победить «Спартак» в первом туре группового этапа Лиги Европы.
Пост доступен в «твиттере» «Легии».
«Только победа», — написал польский хавбек «Динамо» в комментариях под постом «Легии» в «Твиттере».
Сегодня, 15 сентября, московский «Спартак» встретится с «Легией» из Варшавы в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча группы C пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».
Встречу группового этапа обслужит бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогать ему будут ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория).
- 15 сентября 2021
-
16:19
-
16:10
-
16:00
-
15:57
-
15:51
-
15:43
-
15:36
-
15:32
-
15:26
-
15:24
-
15:17
-
15:15
-
15:13
-
15:10
-
15:00
-
14:36
-
14:30
-
14:14
-
14:11
-
14:06
-
13:42
-
13:39
-
13:29
-
13:23
-
13:17
-
13:12
-
12:59
-
12:33
-
12:23
-
12:08
-
12:01
-
11:54
-
11:37
-
11:33
-
11:32