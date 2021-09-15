Футболист «Динамо» Шиманьски пожелал «Легии» победить «Спартак» в Лиге Европы

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски в «Твиттере» пожелал «Легии» победить «Спартак» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Пост доступен в «твиттере» «Легии».

«Только победа», — написал польский хавбек «Динамо» в комментариях под постом «Легии» в «Твиттере».

Сегодня, 15 сентября, московский «Спартак» встретится с «Легией» из Варшавы в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча группы C пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Встречу группового этапа обслужит бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогать ему будут ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория).