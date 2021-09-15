«Спартак» потерпел пятое поражение подряд в еврокубковых матчах

Московский «Спартак» проиграл варшавской «Легии» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Это пятое поражение подряд для команды в еврокубках.
Ранее в играх третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» «Спартак» потерпел два поражения (0:2, 0:2). В сезоне-2019/2020 московский клуб дважды проиграл «Браге» (0:1, 1:2) в Лиге Европы.
Таким образом, в последний раз «Спартак» побеждал в еврокубках 15 августа 2019 года. Тогда московский клуб играл со швейцарским «Туном» (2:1).
Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Польши «Легия» занимает 16-е место. Команда набрала шесть очков в пяти матчах первенства.
Также в текущем сезоне «Спартак» проиграл 4 из 6 домашних матчей. Команда под руководством Руя Витории потерпела поражения от «Бенфики», «Нижнего Новгорода», «Сочи» и «Легии».
- 15 сентября 2021
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