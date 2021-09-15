Тренер «Легии» поговоркой ответил на слова Федуна о задачах «Спартака» на прошедший матч

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич ответил на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который перед встречей с варшавской командой в первом туре Лиги Европы заявил, что футболисты «Спартака» «должны смыть позор десятилетней давности».

В 2011 году «Спартак» уступил «Легии» в плей-офф Лиги Европы. Первый матч закончился со счётом 2:2, а во второй встрече москвичи уступили 2:3, хотя вели в счёте 2:0.

В итоге нынешний «Спартак» проиграл «Легии» на своём поле со счётом 0:1. Москвичи пропустили уже в компенсированное время.

«Мы не жили прошлым. Не строили ожидания на основе того матча, у нас уже много новых игроков. И ещё: у нас в Польше есть такая поговорка: «Цыган бил своего сына не за то, что тот играл в карты, а за то, что он хотел отыграться»», — передаёт слова Михневича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.