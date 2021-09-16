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Видеообзор исторической победы «Шерифа» в дебютном матче Лиги чемпионов

Видеообзор исторической победы «Шерифа» в дебютном матче Лиги чемпионов
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15 сентября «Шериф» из Тирасполя (Молдавия) провёл дебютный матч в групповой стадии Лиги чемпионов. В матче 1-го тура «Шериф» принимал донецкий «Шахтёр». Встреча завершилась сенсационной победой хозяев — 2:0.

На 16-й минуте матча Адама Траоре после флангового навеса с разворота ногой пробил под перекладину. Андрей Пятов коснулся мяча рукой, но не спас ворота «Шахтёра». В концовке матча гости увеличили преимущество. Последовал навес с фланга, после которого Момо Янсане вколотил мяч в ворота с близкого расстояния.

«Шахтёр» и «Шериф» вышли в Лигу чемпионов через квалификацию. В группе D, помимо них, оказались итальянский «Интер» и испанский «Реал».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».

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