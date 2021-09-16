Видеообзор исторической победы «Шерифа» в дебютном матче Лиги чемпионов

15 сентября «Шериф» из Тирасполя (Молдавия) провёл дебютный матч в групповой стадии Лиги чемпионов. В матче 1-го тура «Шериф» принимал донецкий «Шахтёр». Встреча завершилась сенсационной победой хозяев — 2:0.
На 16-й минуте матча Адама Траоре после флангового навеса с разворота ногой пробил под перекладину. Андрей Пятов коснулся мяча рукой, но не спас ворота «Шахтёра». В концовке матча гости увеличили преимущество. Последовал навес с фланга, после которого Момо Янсане вколотил мяч в ворота с близкого расстояния.
«Шахтёр» и «Шериф» вышли в Лигу чемпионов через квалификацию. В группе D, помимо них, оказались итальянский «Интер» и испанский «Реал».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
- 16 сентября 2021
-
01:23
-
00:52
-
00:51
-
00:21
-
00:03
- 15 сентября 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:50
-
23:35
-
23:32
-
23:26
-
23:09
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:35
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
21:54
-
21:48
-
21:45
-
21:36
-
21:31
-
21:20
-
21:17
-
21:12
-
21:09
-
21:03
-
20:58
-
20:57
-
20:50