Молдавский «Шериф» в дебютной игре в Лиге чемпионов обыграл донецкий «Шахтёр»

Сегодня, 15 августа, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между тираспольским «Шерифом» и донецким «Шахтёром». Встреча прошла на стадионе «Шериф». Матч начался в 19:45 мск. Главным арбитром противостояния был немец Дениз Айтекин. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 16-й минуте матча Адама Траоре после флангового навеса с разворота ногой пробил под перекладину. Андрей Пятов коснулся мяча рукой, но не спас ворота «Шахтёра». В концовке матча гости увеличили преимущество. Последовал навес с фланга, после которого Момо Янсане вколотил в ворота мяч с близкого расстояния.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стоит отметить, что это была дебютная игра «Шерифа» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого турнир выигрывали «Бавария» и «Ливерпуль».
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