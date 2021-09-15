Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Молдавский «Шериф» в дебютной игре в Лиге чемпионов обыграл донецкий «Шахтёр»

Молдавский «Шериф» в дебютной игре в Лиге чемпионов обыграл донецкий «Шахтёр»
Комментарии

Сегодня, 15 августа, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между тираспольским «Шерифом» и донецким «Шахтёром». Встреча прошла на стадионе «Шериф». Матч начался в 19:45 мск. Главным арбитром противостояния был немец Дениз Айтекин. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 16-й минуте матча Адама Траоре после флангового навеса с разворота ногой пробил под перекладину. Андрей Пятов коснулся мяча рукой, но не спас ворота «Шахтёра». В концовке матча гости увеличили преимущество. Последовал навес с фланга, после которого Момо Янсане вколотил в ворота мяч с близкого расстояния.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стоит отметить, что это была дебютная игра «Шерифа» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси». До этого турнир выигрывали «Бавария» и «Ливерпуль».

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур
15 сентября 2021, среда. 19:45 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
2 : 0
Шахтёр Д
Донецк, Украина
1:0 Траоре – 16'   2:0 Янсане – 62'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021