Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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По итогам всех завершившихся встреч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 определены четыре претендента на звание лучшего игрока недели, которыми стали следующие футболисты:
- 23-летний французский вингер «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку, отметившийся хет-триком в гостевой игре с «Манчестер Сити» (3:6). Ему удалось преодолеть 9,1 км за матч, а точность его передач составила 83%.
- 18-летний английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, на счету которого забитый мяч и результативный пас в выездной игре с турецким «Бешикташем» (2:1).
- 27-летний ивуарийский форвард «Аякса» Себастьен Аллер, оформивший покер в гостевом матче с лиссабонским «Спортингом» (5:1).
- 33-летний польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Ему удалось оформить дубль в выездной встрече с каталонской «Барселоной» (3:0).
Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.
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