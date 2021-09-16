Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

По итогам всех завершившихся встреч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 определены четыре претендента на звание лучшего игрока недели, которыми стали следующие футболисты:

23-летний французский вингер «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку , отметившийся хет-триком в гостевой игре с «Манчестер Сити» (3:6). Ему удалось преодолеть 9,1 км за матч, а точность его передач составила 83%.

, отметившийся хет-триком в гостевой игре с «Манчестер Сити» (3:6). Ему удалось преодолеть 9,1 км за матч, а точность его передач составила 83%. 18-летний английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем , на счету которого забитый мяч и результативный пас в выездной игре с турецким «Бешикташем» (2:1).

, на счету которого забитый мяч и результативный пас в выездной игре с турецким «Бешикташем» (2:1). 27-летний ивуарийский форвард «Аякса» Себастьен Аллер , оформивший покер в гостевом матче с лиссабонским «Спортингом» (5:1).

, оформивший покер в гостевом матче с лиссабонским «Спортингом» (5:1). 33-летний польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Ему удалось оформить дубль в выездной встрече с каталонской «Барселоной» (3:0).

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