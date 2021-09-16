Максименко получил от WhoScored самую низкую оценку за матч с «Легией»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко за матч с «Легией» получил от портала WhoScored самую низкую оценку среди игроков стартового состава московской команды – 5,8.

Лучшим игроком встречи, по версии портала, стал защитник польского клуба Майк Навроцкий – 7,8. Наиболее высокую оценку среди игроков красно-белых получил бразильский защитник Айртон – 7,1 и шведский нападающий Джордан Ларссон – 6,9.

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на домашнем стадионе уступил «Легии» со счётом 0:1, пропустив в компенсированное время. Единственный мяч забил нападающий из Косово Лирим Кастрати.

Следующий матч москвичи проведут против «Наполи», а «Легия» сыграет с «Лестером». Обе встречи состоятся 30 сентября.