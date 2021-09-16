«Бавария» и Горецка завершают переговоры по продлению контракта

Мюнхенская «Бавария» находится на финальной стадии переговоров по продлению соглашения со своим полузащитником Леоном Горецкой. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, контракт с игроком будет продлён до 2026 года, при этом футболисту существенно повысят зарплату.

В августе сообщалось, что зарплата Горецки составит € 12-15 млн. В прошедшем сезоне футболист провёл за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забив в них восемь голов и отдав семь результативных передач.

Полузащитник защищает цвета «Баварии» с 2018 года, а до этого выступал за «Шальке 04» и «Бохум». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн. Действующий контракт Леона с мюнхенским клубом рассчитан до следующего лета.