Педри выбыл на неопределённый срок из-за мышечной травмы

Полузащитник «Барселоны» Педри получил мышечную травму в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3). Футболист с повреждением левого бедра выбыл на неопределённый срок, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
Напомним, Педри провёл 73 встречи в сезоне-2020/2021 за «Барселону», взрослую и олимпийскую сборные Испании. Он стал рекордсменом сезона по этому показателю, опередив полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, на счету которого 72 матча. Педри, выступающий за каталонскую «Барселону», стал лучшим молодым игроком Евро-2020 по версии УЕФА.
Кроме того, сине-гранатовые впервые в своей истории проиграли три домашних матча подряд в еврокубках. В декабре 2020 года «Барселона» проиграла «Ювентусу» (0:3) на своём поле. После этого каталонский клуб уступил «Пари Сен-Жермен» (1:4).
- 16 сентября 2021
-
10:38
-
10:27
-
10:19
-
10:15
-
10:07
-
09:47
-
09:40
-
09:30
-
09:02
-
08:47
-
08:30
-
07:58
-
07:45
-
07:30
-
07:10
-
06:57
-
06:28
-
06:02
-
05:41
-
05:21
-
04:54
-
04:37
-
04:19
-
04:05
-
03:48
-
03:31
-
03:09
-
02:54
-
02:40
-
02:30
-
02:13
-
01:56
-
01:46
-
01:23
-
00:52