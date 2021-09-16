Педри выбыл на неопределённый срок из-за мышечной травмы

Полузащитник «Барселоны» Педри получил мышечную травму в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3). Футболист с повреждением левого бедра выбыл на неопределённый срок, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.



Напомним, Педри провёл 73 встречи в сезоне-2020/2021 за «Барселону», взрослую и олимпийскую сборные Испании. Он стал рекордсменом сезона по этому показателю, опередив полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, на счету которого 72 матча. Педри, выступающий за каталонскую «Барселону», стал лучшим молодым игроком Евро-2020 по версии УЕФА.



Кроме того, сине-гранатовые впервые в своей истории проиграли три домашних матча подряд в еврокубках. В декабре 2020 года «Барселона» проиграла «Ювентусу» (0:3) на своём поле. После этого каталонский клуб уступил «Пари Сен-Жермен» (1:4).

Новость по теме Жорди Альба получил травму в матче с «Баварией»