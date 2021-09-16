Президент РПЛ раскрыл подробности конкурса на реализацию медиаправ

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин раскрыл подробности проведения и организации конкурса на реализацию медиаправ лиги.

«На недавнем заседании правления лиги было принято решение выйти на конкурс и определить победителя в рамках конкурентной процедуры. Это решение пришло не спонтанно. Оно продиктовано, в первую очередь, рыночной конъюнктурой, которая за последние несколько лет сильно изменилась. Прежде чем принять это решение, мы проделали большую подготовительную работу, изучили особенности современного рынка, его экономические аспекты, тренды, ключевых игроков, аудиторные показатели и т.д. Эта работа позволила нам оценить потенциал рынка и понять, какие решения будут наиболее эффективными.

Мы провели серию исследований по разным направлениям. Например, в условиях действующего контракта мы видели недостаточно уверенное развитие подписного продукта в диджитал-сфере. Мы провели исследование аудитории трансляций РПЛ с фокусом на ОТТ-продукт, изучили особенности этой аудитории, форматы потребления, предпочтения и т.д. Также попытались дать оценку эффекту пиратства. Повторюсь, мы провели детальное исследование медиаландшафта.

Также мы проанализировали стоимости наших медиаправ, чтобы получить по ним объективную оценку. Это очень полезное знание, учитывая тот факт, что права всегда реализовывались на бесконкурентной основе. Естественно, мы не могли не изучить лучшие международные практики, изучить варианты пакетирования, наиболее подходящие нашему рынку.

На настоящем этапе посчитали, что для рынка спортивных прав и индустрии в целом наступает очень ответственный момент, поэтому самым лучшим решением будет проведение конкурса – открытой и прозрачной процедуры.

Решение о проведении конкурса касается только медиаправ, коммерческие права будут реализовываться отдельно. На сегодня у нас есть ключевые партнёры, и мы будем действовать в соответствии с условиями соглашений с ними. В целом интерес спонсоров к лиге повысился, это чувствуется, поэтому в новом цикле ожидаем значительный рост по всем ключевым категориям спонсоров и, возможно, новым.

На рынке медиаправ появились новые мощные игроки, заинтересованные в показе матчей РПЛ. Это очень крупные компании или холдинги, которые открыто выражают своё желание принять участие в конкурсе и обладают соответствующими медиа и финансовыми ресурсами», — приводит слова Прядкина издание «Р-Спорт».