Сергей Карасёв назначен главным арбитром на дерби ЦСКА — «Спартак»

Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Спартак», информирует официальный сайт РФС. Московское дерби пройдёт на «ВЭБ Арене» 20 сентября. Начало матча — в 19:30 мск.
Полный список судейских назначений на матчи 8-го тура РПЛ:
«Уфа» — «Химки»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Павел Березнов, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Зуев.
«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Николай Иванов.
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гончар.
«Сочи» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Гаряфий Жафяров.
«Урал» — «Локомотив»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Игорь Синер.
«Рубин» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачёв; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарёв.
ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Алексей Лунев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.
- 16 сентября 2021
-
15:04
-
14:58
-
14:53
-
14:45
-
14:39
-
14:20
-
14:10
-
13:59
-
13:56
-
13:54
-
13:33
-
13:22
-
13:20
-
13:01
-
12:49
-
12:45
-
12:36
-
12:18
-
12:10
-
12:09
-
12:06
-
11:47
-
11:45
-
11:41
-
11:17
-
11:00
-
10:57
-
10:48
-
10:46
-
10:38
-
10:27
-
10:19
-
10:15
-
10:07
-
09:47