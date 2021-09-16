Карасёв: лучшие клубы РПЛ не полностью выкладываются в матчах с командами послабее

Футбольный арбитр Сергей Карасёв рассказал о разнице в темпе футбола на матчах европейских грандов и на матчах РПЛ.

«Каждая игра топ-команд в Лиге чемпионов — это всегда достаточно быстрый ритм, который не какими-то отрезками чувствуется, а почти весь матч. Какая-то аритмия у них есть, конечно, но в основном темп очень высокий.

В играх первой пятерки РПЛ бывает хороший темп. Например, «Зенит» — «Спартак», «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и так далее. Но раз на раз не приходится. В деле подготовки футболистов я не профессионал, но вижу, что ведущие клубы Европы играют быстрее. У нас не так все плохо, есть команды, которые задают высокую планку, но дело в том, что ее нужно держать постоянно. А так как уровень чемпионата России в сравнении с любым топ-чемпионатом, конечно, пониже, то, соответственно, наши лучшие клубы не на полную иногда выкладываются в матчах с теми, кто послабее. В Европе же команды, которые играют в еврокубках, в каждой встрече показывают максимум.

Влияет ли менталитет на самоотдачу на поле? Вряд ли, ведь у нас столько легионеров играет. Они люди другого менталитета, готовы выкладываться на полную катушку. Приезжают в Россию, и что-то случается с ними? Не знаю. Думаю, это вопрос мотивации. Если, условно, топ-клуб в России играет с кем-то ниже рангом, он может к такому матчу отнестись спокойно. Якобы все равно выиграет, можно и не стараться. Я прекрасно понимаю, что очень сложно искать мотивацию на команду, которая изначально послабее. И не надо ее искать вовсе, если ты выходишь против «Барселоны» или «Челси», — приводит слова Карасёва «Лента.ру».