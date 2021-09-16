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Комбаров: «Легия» в РПЛ спокойно бы боролась за топ-5. Поражение «Спартака» — не позор

Комбаров: «Легия» в РПЛ спокойно бы боролась за топ-5. Поражение «Спартака» — не позор
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался по поводу поражения красно-белых в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (0:1).

«У «Спартака» было много хороших моментов. Та же проблема, что и у «Зенита» — реализация. Голевой момент «Легии» даже не хочется обсуждать, уже вся страна эти ошибки обмусолила. Это индивидуальная ошибка, недостаток концентрации. Надо было реализовывать свои моменты. На таком уровне реализация не должна быть такой слабой. Не стал бы говорить, что результат позорный. Поражение — это всегда плохо, тем более перед дерби. Но разве «Спартак» первый раз проигрывает? Или наши команды последние время накормили нас победами в еврокубках? «Легия» в нашем чемпионате спокойно бы боролась за топ-5.

Одиннадцать лет назад была совершенно другая команда. Сейчас первая игра в группе, у «Спартака» ничего ещё не потеряно. Не хотелось бы сравнивать тот матч и этот. После поражений всегда есть разочарования, тем более когда пропускаешь в добавленное время», — приводит слова Комбарова «Спорт-экспресс».

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