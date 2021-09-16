Анастасия Пустовойтова: почему я к ЛГБТ должна относиться криво? Мы живём в XXI веке, люди

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала об отношении к движению Black Lives Matter («Жизни чёрных важны) и ЛГБТ. По её словам, она не видит ничего плохого в акциях соответствующей тематики.
«Во-первых, я абсолютно спокойна к проявлению каких-то акций. Я не ярый поклонник, защитник. Но нас ситуация иногда вынуждает. Возвращаясь к Олимпийским играм… Вставала ли я на колено? Да, все разы. У нас была такая просьба: если одна команда решает использовать нилинг, то судьи тоже встают.
Рекомендация или приказ? Даже не приказ. Мы поднимали эту тему, потому что у нас судьи со всей планеты: цвет кожи, религия и всё остальное. Ассистентка из Хорватии спрашивала: «Что будем делать?» Я говорю: какие у нас будут инструкции, таким будем следовать. Я не вижу в этом проблемы.
Почему я к ЛГБТ должна относиться криво?! Ну что, они какие-то прокаженные?! Нет. Блин! Камон! Мы живём в XXI веке, люди! Давайте пересядем в колесницы. А жить будем в пещерах», — сказала Пустовойтова на YouTube-канале OSporte.
- 16 сентября 2021
-
18:15
-
18:14
-
18:13
-
18:10
-
17:46
-
17:45
-
17:39
-
17:39
-
17:25
-
17:15
-
17:12
-
16:55
-
16:55
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:09
-
15:52
-
15:41
-
15:35
-
15:20
-
15:04
-
14:58
-
14:53
-
14:45
-
14:39
-
14:20
-
14:10
-
13:59
-
13:56
-
13:54
-
13:33
-
13:22
-
13:20
-
13:01