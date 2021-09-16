Анастасия Пустовойтова: почему я к ЛГБТ должна относиться криво? Мы живём в XXI веке, люди

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала об отношении к движению Black Lives Matter («Жизни чёрных важны) и ЛГБТ. По её словам, она не видит ничего плохого в акциях соответствующей тематики.

«Во-первых, я абсолютно спокойна к проявлению каких-то акций. Я не ярый поклонник, защитник. Но нас ситуация иногда вынуждает. Возвращаясь к Олимпийским играм… Вставала ли я на колено? Да, все разы. У нас была такая просьба: если одна команда решает использовать нилинг, то судьи тоже встают.

Рекомендация или приказ? Даже не приказ. Мы поднимали эту тему, потому что у нас судьи со всей планеты: цвет кожи, религия и всё остальное. Ассистентка из Хорватии спрашивала: «Что будем делать?» Я говорю: какие у нас будут инструкции, таким будем следовать. Я не вижу в этом проблемы.

Почему я к ЛГБТ должна относиться криво?! Ну что, они какие-то прокаженные?! Нет. Блин! Камон! Мы живём в XXI веке, люди! Давайте пересядем в колесницы. А жить будем в пещерах», — сказала Пустовойтова на YouTube-канале OSporte.